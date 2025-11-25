РФ хоче бачити узгоджений мирний план з Україною та ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ хоче бачити ту версію мирного плану, яка була узгоджена з українською та європейською сторонами.

Росія отримала мирний план, розроблений командою президента США Дональда Трампа, тільки неофіційними каналами, та інших редакцій, крім версії з 28 пунктів, не бачила, повідомляє "Українська правда".



РФ очікує від американської сторони ту версію плану, яку вони вважають проміжною у фазі узгодження тексту з європейцями та українцями.



"Тоді ми будемо дивитися, тому що, якщо там буде викреслено дух і букву Анкоріджа за тими ключовими розуміннями, які ми зафіксували, то, звичайно, це буде принципово інша ситуація. Але, поки що, повторю, нам нічого офіційно ніхто не передав", - сказав він.