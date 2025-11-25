Зеленський летить до Трампа

Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США в найближчу можливу дату в листопаді.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - заявив секретар РНБО Рустем Умєров.



Умєров наголосив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - повідомив він.

