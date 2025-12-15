На Львівщині жорстоко побили військового на реабілітації, чоловік перебуває у важкому стані

На Львівщині 42-річний військовослужбовець, який проходив реабілітацію після служби, потрапив до реанімації внаслідок жорстокого побиття. У нападі підозрюють 25-річного жителя сусіднього села, якого вже затримали правоохоронці. Про інцидент 15 грудня повідомили поліція области та Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, подія сталася 12 грудня близько 18:20 біля магазину в одному із сіл Яворівського району. Конфлікт між чоловіками спочатку виник у приміщенні магазину після зауваження, яке військовий зробив товаришу підозрюваного. Словесна суперечка продовжилася на вулиці та переросла у бійку.

У прокуратурі зазначили, що військовослужбовець намагався уникнути сутички, однак нападник не припиняв агресії та завдав кількох ударів по голові, у тому числі тоді, коли потерпілий уже лежав на землі. Після побиття підозрюваний, за даними слідства, знімав військового на телефон, кепкуючи та запитуючи, як той почувається і чи має «скарги».

Через певний час потерпілий зміг повернутися до магазину, де працівники викликали швидку допомогу. Медики діагностували у нього, зокрема, субдуральний крововилив. Наразі чоловік перебуває у реанімації у важкому стані.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його. Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Цей випадок став черговим у низці нападів на військовослужбовців і представників сил оборони в тилу. Зокрема, 3 грудня у Львові 30-річний чоловік смертельно поранив 37-річного військового територіального центру комплектування. Військовослужбовець після удару був госпіталізований, однак помер у лікарні від отриманих травм. Правоохоронці тоді заявляли, що розглядають подію як умисне вбивство та наголошували на неприпустимості насильства щодо військових, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану.

Крім випадків агресії до військових у тилу, зафіксовано із початку повномасштабного вторгнення смерті щонайменше 25 військовозобов'язаних невдовзі після їх затримання. Правоохоронці заявляють, що в двох із цих випадків причиною смерти було побиття. Решта, за версією слідства, померли внаслідок загострення хронічних хвороб або самогубств і насильства щодо них ніхто не вчиняв. Але рідні загиблих зазвичай в це не вірять, вважаючи, що насправді їхніх родичів убили.