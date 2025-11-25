США не можуть безкінечно постачати зброю Україні

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США не можуть безкінечно постачати зброю для потреб України.

Президент США вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів врегулювання війни Росії проти України, за що заслуговує на вдячність. Вона підкреслила, що головною метою Трампа є припинення вбивств та остаточне завершення війни, повідомляє Fox News.



Левітт зазначила, що розчарування американського президента безпосередньо відображає настрої американського суспільства.



Вона додала, що, хоча Трамп припинив фінансування цієї війни, США продовжують відправляти або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.



"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", - заявила Левітт.

Фото: ОП.