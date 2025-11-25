Сполучені Штати Америки самостійно передадуть Російській Федерації оновлений проєкт "мирного плану" щодо закінчення війни після того, як документ буде доопрацьований з українською стороною. Про це в етері Суспільного заявив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. Він деталізував наступні кроки у переговорному процесі.

Що буде далі у переговорному процесі щодо мирного плану

Олександр Бевз повідомив, що делегація, яка прибула до Києва сьогодні ввечері, одразу вирушає на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, де буде визначено схему роботи на найближчі дні.

Радник Андрія Єрмака пояснив роль американської сторони у цьому процесі. США виступають "тримачем тексту" і його ініціатором.

"Вони є тримачем тексту. Вони були ініціаторами, тримають так звану 'мастер-копію' і дуже сенсетивні до її розголошення, поки вона не буде фіналізована…", — зазначив Бевз.

За його словами, очікується, що впродовж найближчих днів американська сторона доопрацює текст з урахуванням українських зауважень. Також він висловив сподівання, що "комунікація президентів України та США станеться найближчим часом", але не став концентруватися на конкретних дедлайнах, які ставилися раніше, зокрема, до Дня подяки.

Посадовець наголосив, що наразі "усі розуміють, що важливо дійти до консенсусного документу, аніж зробити це якомога швидше у конкретний день".

Ключова домовленість полягає в тому, що після узгодження тексту між Україною та США, "американці будуть про це говорити з росіянами, і власне це очікується як наступний етап цього процесу", — підсумував Бевз.