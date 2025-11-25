Нафтовий шок: доходи Кремля можуть впасти на третину

Доходи Росії від продажу нафти та газу в листопаді можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки.

Агентство зазначає, що доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для російської влади, становлячи чверть загального обсягу доходів федерального бюджету. Скорочення доходів цього місяця журналісти пов’язують зі здешевленням нафти та зміцненням рубля.

За даними Reuters, ціна російської нафти в період із січня до листопада 2025 року знизилася до 57,3 долара за барель з 68,3 долара у 2024 році. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар з 91,7 у період від січня до листопада.

Міністерство фінансів РФ у 2025 році планувало отримати 10,94 трильйона рублів від продажу нафти та газу, але падіння цін на нафту змусило його минулого місяця переглянути цей прогноз у бік зниження до 8,65 трильйона рублів. Торік доходи від продажу нафти та газу сягнули 11,13 трильйона рублів, зазначає агентство.

Тим часом, на тлі санкцій США проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл» російська нафта марки Urals пропонується індійським нафтопереробним заводам за найнижчою ціною за останні два роки – ціна стала на 7 доларів за барель дешевшою, ніж ціна на нафту марки Brent. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Ця пропозиція стосується партій, які будуть відвантажені в грудні та доставлені покупцям у січні наступного року.

Більшість індійських нафтопереробних компаній, за даними агентства, відмовилися від замовлень на російську нафту після останніх американських санцій, проте в останні дні настрої індійських компаній змінилися через нижчі ціни на нафту марки Urals: деякі переробники тепер готові купувати російську нафту у продавців, які не підпадають під санкції.

США запровадили санкції 22 жовтня «через відсутність у Росії серйозної прихильності до мирного процесу, спрямованого на припинення війни в Україні». Разом з головними організаціями до списку потрапили дочірні підприємства компаній «Роснєфть» і «Лукойл», у тому числі мережі з продажу бензину, компанії, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, керують родовищами, займаються логістикою.