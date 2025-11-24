Прокуратура Польщі висунула звинувачення ще одному українцю у справі про диверсії на залізниці

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині у зв’язку з диверсією на залізничній інфраструктурі. Про це заявив речник прокуратури, інформує RMF24.

Йдеться про громадянина України Володимира Б., який наразі перебуває під вартою.

Прокурор пред’явив йому обвинувачення у пособництві диверсіям, що були вчинені 15-16 листопада на об’єктах залізниці.

За даними слідства, Володимир Б. допоміг безпосереднім виконавцям злочину, сприяючи їм у розвідці місцевості та підготовці подальших дій, пов’язаних із диверсіями на залізничних коліях у населених пунктах Міка та Голомб.

Чоловіка затримали 20 листопада співробітники Центрального слідчого бюро поліції.

Через два дні прокурор Мазовецького управління Національної прокуратури пред’явив Володимиру Б. обвинувачення у пособництві Олександру К. та Євгенію І., які здійснили диверсії 15-16 листопада та діяли в інтересах російської розвідки.

ForUA нагадує, 19 листопада у Польщі двом українцям висунули звинувачення у диверсії терористичного характеру.

Їхніх прізвищ не розголошували, були оприлюднені лише імена. Чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

За інформацією ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгенієм Івановим та Олександром Кононовим.

Повідомляється, що вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами та перебували в країні кілька годин.

Після цих подій Польща ухвалила рішення закрити останнє діюче консульство РФ в Гданську.