Окупанти просунулися близько чотирьох населених пунктів у Донецькій області

Окупаційна армія Росії поступово просувається у Донецькій області. Зміни зафіксовані біля районів чотирьох населених пунктів. Про це інформують аналітики OSINT-проєкту DeepState.

Вони зазначили, що росіяни просунулися на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Зокрема, на Лиманському напряму росармія захопила кілька позицій на північ від населеного пункту Ямпіль.

Також окупанти просунулися на Костянтинівському напрямку: у Торецьку та Щербинівці, біля н. п. Катеринівка.

У Силах оборони України відповідну інформацію аналітичного проєкту DeepState не підтверджували та не спростовували.

За останніми даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили вісім наступальних дій поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки та у бік Степанівки й Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку противник 22 рази намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення тривають.

Як повідомляв ForUA, армія РФ поступово просувається у центр Покровська Донецької області з півдня, облаштовує там позиції та закріплюється.