﻿
Війна

Окупанти просунулися близько чотирьох населених пунктів у Донецькій області

Окупанти просунулися близько чотирьох населених пунктів у Донецькій області

Окупаційна армія Росії поступово просувається у Донецькій області. Зміни зафіксовані біля районів чотирьох населених пунктів. Про це інформують аналітики OSINT-проєкту DeepState.

Вони зазначили, що росіяни просунулися на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Зокрема, на Лиманському напряму росармія захопила кілька позицій на північ від населеного пункту Ямпіль.

Також окупанти просунулися на Костянтинівському напрямку: у Торецьку та Щербинівці, біля н. п. Катеринівка.

У Силах оборони України відповідну інформацію аналітичного проєкту DeepState не підтверджували та не спростовували.

За останніми даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили вісім наступальних дій поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки та у бік Степанівки й Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку противник 22 рази намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення тривають.

Як повідомляв ForUA, армія РФ поступово просувається у центр Покровська Донецької області з півдня, облаштовує там позиції та закріплюється.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кремлю не підходить європейський мирний план щодо закінчення війни, - Ушаков
Свiт 24.11.2025 17:17:22
Кремлю не підходить європейський мирний план щодо закінчення війни, - Ушаков
Читати
Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу
Технології 24.11.2025 17:06:04
Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу
Читати
Битва за спадщину: чому Росія пропонувала $2 мільйони за мощі Ярослава Мудрого, і де вони зберігаються
Культура 24.11.2025 16:50:38
Битва за спадщину: чому Росія пропонувала $2 мільйони за мощі Ярослава Мудрого, і де вони зберігаються
Читати

Популярнi статтi