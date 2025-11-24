﻿
Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану США

Президент США Дональд Трамп не був залучений у деталі мирного плану з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль щодо врегулювання війни в Україні.

"Ви кажете йому: "Я постараюся укласти угоду". Він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити". І це весь обсяг інформації, яким він володіє", - сказав американський чиновник.

Чиновник заявив про хаос в американській адміністрації, повідомляє The Washington Post.

"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно", - сказав він.

В приватному порядку адміністрація Трампа не розглядала цей план як непорушний.

"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", – зазначив співрозмовник.

Вашингтон хоче досягти угоди якнайшвидше і загроза призупинення допомоги з боку США цілком серйозна.

Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання терміну, встановленого США, тобто до Дня подяки.

