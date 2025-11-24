﻿
Трамп може припинити будь-яку підтримку України

В Європі існують побоювання, що президент США Дональд Трамп може припинити підтримку України, розчарувавшись у провалі власних зусиль щодо врегулювання розв'язаної Росією війни.

Білий дім посилив тиск на Україну та її союзників, щоб змусити їх укласти угоду з Москвою, що викликало занепокоєння в європейських столицях і Вашингтоні, що Трамп погоджується з вимогами Росії, повідомляє Financial Times.

У неділю Трамп у соціальних мережах розкритикував європейських і українських лідерів за те, що вони не досягли прогресу в припиненні війни. 

З моменту представлення 28-пунктного плану США президентові Зеленському минулого тижня європейські союзники Києва закликали до "додаткової роботи" над пропозицією. 

Один європейський посадовець висловив побоювання, що Трамп може припинити підтримку України через розчарування, залишивши Зеленського і його країну в небезпечному становищі.

"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", – сказав він.

Європейські дипломати очікують на подальші зустрічі між Францією, Німеччиною та Великою Британією протягом наступного тижня. Серед інших можливих учасників – лідери Польщі, Фінляндії та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми намагаємося придумати щось, що можна було б запропонувати як контрпропозицію", – сказав європейський дипломат.

