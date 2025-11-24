Стали відомі шокувальні деталі написання "мирного плану" США для врегулювання війни в Україні, який викликав різку критику в Європі та Києві. З'ясувалося, що створення документа проходило без належної участі американських міжвідомчих структур. Ба більше, керував процесом російський посланець, що підкреслює високу ймовірність того, що умови плану є вигідними виключно для Кремля. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Керівництво розробкою та неінформованість чиновників

За інформацією видання, розробленням "мирного плану" США керували спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмитрієв. Ключові посадовці США, включно з держсекретарем Марко Рубіо, який має очолювати всю зовнішньополітичну діяльність Білого дому, навіть не були поінформовані про деталі до пізнього етапу. Це вказує на відсутність широкої міжвідомчої участі Америки у цьому процесі.

Серед тих, хто активно просуває план, називають також міністра армії Дена Дрісколла, який взяв на себе центральну роль "виконавця" волі Трампа щодо України. Дрісколл раніше поінформував європейських послів, що угода має бути укладена якнайшвидше, оскільки Україна перебуває в "поганому становищі", а президент Трамп хоче укласти мирний договір найближчим часом.

Умови плану вигідні Росії

План, який "потребує додаткової роботи", пропонує значні поступки для Росії, які буде "важко проковтнути", зазначає видання. Він передбачає територіальні поступки Росії, обмежує розмір української армії, блокує її вступ до НАТО та перекладає на ЄС витрати на відбудову.

"Це схоже на те, що Росія отримає все, чого хотіла у цій війні на виснаження", — цитує видання думку джерел.