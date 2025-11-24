Остаточна угода щодо плану Трампа залежить від зустрічі президентів

У Женеві в неділю, 23 листопада, розпочалися кризові переговори між США, Україною та Європою щодо «мирного плану» президента США Дональда Трампа, який викликав тривогу через вимоги до Києва про територіальні поступки та обмеження армії.

Американські чиновники, які беруть участь у переговорах, заявили, що жодних остаточних домовленостей щодо цього плану не буде досягнуто доти, доки Трамп і Зеленський не зустрінуться особисто. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела серед американських посадовців.

Американські чиновники, які прибули на переговори на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо, запевнили, що нинішня пропозиція Білого дому не є «остаточною». Хоча Трамп вимагає від Зеленського схвалити план до четверга, офіційні особи підкреслили, що жодна угода не вважатиметься остаточною до обговорення на найвищому рівні.

«Нічого не буде узгоджено, доки два президенти не зустрінуться», — заявив один з американських чиновників, маючи на увазі Трампа та Зеленського.

Метою багатоденних перемовин у Женеві є «вигладити фінальні деталі», щоб розробити угоду, яка буде вигідною для України. У неділю відбулися переговори у різних форматах, зокрема зустріч української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком з радниками з національної безпеки Франції, Британії та Німеччини.

Reuters зазначає, що проєкт мирного плану з’явився у «небезпечний момент» для України. Росія повільно, але все ж таки просувається на фронті. Крім того, Україна перебуває під постійними ударами по енергетичній інфраструктурі, а Зеленський особисто — під тиском через гучний корупційний скандал.

Сам план, який підтримує ключові вимоги Росії і пропонує лише розпливчасті гарантії безпеки Україні, викликав значне занепокоєння. Навіть найближчі союзники висловили сумніви щодо його походження.

«Перш ніж ми розпочнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану і де він був створений», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.