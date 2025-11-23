Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що "мирний план" Дональда Трампа базується на пропозиціях Росії та України й розглядається як основа для переговорів. Про це він написав у соцмережі Х.

"Мирна пропозиція була розроблена США, – зазначив Рубіо. – Вона розглядається як міцна основа для поточних переговорів і базується на напрацюваннях російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України".

При цьому держсекретар послався на один зі своїх попередніх дописів у соцмережі Х, у якому він вказував, що "завершення такої складної і смертоносної війни… потребує широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями".

Тож, за словами Рубіо, сторони мають піти на взаємні поступки, і робота над пропозиціями триває.

Як повідомляв ForUA, 23 листопада Україна, Сполучені Штати та країни ЄС проведуть переговори щодо "мирного плану" Дональда Трампа. Очікується, що з американської сторони в них візьмуть участь очільник Держдепу Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.