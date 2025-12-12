﻿
Війна

Ультиматум Кремля: припинення вогню можливе лише після повного виведення українських військ

Ультиматум Кремля: припинення вогню можливе лише після повного виведення українських військ

Помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков 12 грудня повторив ультимативні вимоги Кремля щодо Донбасу, заявивши, що припинення вогню можливе лише після повного виведення українських військ із регіону. У коментарі пропагандистським ЗМІ він стверджував, що Донбас «рано чи пізно» перейде під повний контроль Росії — або через переговори, або силовим шляхом.

Ушаков також заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський «відмовляється виводити війська», і додав, що подібні вимоги «просувають американці». За його словами, на окупованих територіях «не буде українських чи російських військових», але там залишатимуться російська поліція та Росгвардія. При цьому він назвав Донбас «територією Російської Федерації» та заявив, що ці території мають управлятися російськими адміністраціями.

У контексті пошуків формули припинення бойових дій у західних ЗМІ з'являлася інформація, що американські переговорники розглядають так званий «корейський сценарій» — варіант замороження конфлікту, що може супроводжуватися територіальними поступками, які Вашингтон намагається зробити прийнятнішими для президента України Володимира Зеленського.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Донбасультиматумрашистимирні переговориЮрій Ушаков
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скільки коштують сосни та ялинки у різних регіонах України: огляд цін від лісництв
Суспiльство 12.12.2025 14:14:23
Скільки коштують сосни та ялинки у різних регіонах України: огляд цін від лісництв
Читати
«Слуга народу» обере нового голову, названо кандидата
Полiтика 12.12.2025 13:56:08
«Слуга народу» обере нового голову, названо кандидата
Читати
Сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом та оточили рашистів у місті
Війна 12.12.2025 13:34:14
Сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом та оточили рашистів у місті
Читати

Популярнi статтi