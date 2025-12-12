Ультиматум Кремля: припинення вогню можливе лише після повного виведення українських військ

Помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков 12 грудня повторив ультимативні вимоги Кремля щодо Донбасу, заявивши, що припинення вогню можливе лише після повного виведення українських військ із регіону. У коментарі пропагандистським ЗМІ він стверджував, що Донбас «рано чи пізно» перейде під повний контроль Росії — або через переговори, або силовим шляхом.

Ушаков також заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський «відмовляється виводити війська», і додав, що подібні вимоги «просувають американці». За його словами, на окупованих територіях «не буде українських чи російських військових», але там залишатимуться російська поліція та Росгвардія. При цьому він назвав Донбас «територією Російської Федерації» та заявив, що ці території мають управлятися російськими адміністраціями.

У контексті пошуків формули припинення бойових дій у західних ЗМІ з'являлася інформація, що американські переговорники розглядають так званий «корейський сценарій» — варіант замороження конфлікту, що може супроводжуватися територіальними поступками, які Вашингтон намагається зробити прийнятнішими для президента України Володимира Зеленського.