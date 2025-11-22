У Швейцарії відбудуться консультації із США щодо параметрів майбутньої мирної угоди

Цими днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров

"Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - написав він у фейсбуці у суботу.

Умєров зазначив, що "ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека".