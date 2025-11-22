﻿
Суспiльство

На Черкащині отримав вирок чоловік, який у Telegram публікував маршрути пересування ТЦК

На Черкащині 50-річного чоловіка засуджено за перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що влітку чоловік був адміністратором Telegram-групи, де публікував інформацію про місця на Канівщині, де працівники місцевого ТЦК та СП проводили оповіщення населення, а також про їхні маршрути пересування.

Поширення таких даних у відкритому доступі давало можливість місцевим жителям уникати зустрічей з представниками центрів комплектування та поліції, що фактично сприяло ухиленню від виконання військового обов’язку.

Обвинувачений повністю визнав провину і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але, застосувавши ст. 75 КК України, встановив іспитовий строк тривалістю 3 роки.

У прокуратурі додали, що вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо не буде подано апеляційну скаргу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЧеркащинаТЦК
