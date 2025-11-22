Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій: Туск висловився про загибель 7-річної громадянки Польщі

Внаслідок російської атаки на Тернопіль, зокрема, загинула семирічна громадянка Польщі Амелія Гжесько – про це повідомив, зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 21 листопада.

«Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій», – написав він на своїй сторінці в X.

Туск додав, що жорстока війна РФ проти України має закінчитися, і Росія не повинна її виграти, «бо це також війна за майбутнє наших дітей».

Раніше про загибель дівчинки з польським громадянством у Тернополі повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор. Він уточнив, що дитина померла разом із матір’ю.

«Наш офіс постійно підтримує контакт з владою Тернопільської області», – додав Вевіор.

Наразі відомо про 31 загиблого, в тому числі шістьох дітей, через удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.

Унаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.