Майже 20 тисяч гривень на комуналку: хто може отримати

Українські громадяни зможуть отримати грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на зимовий період 2025-2026 років. Розмір виплат на одне домогосподарство може становити майже 20 тис. грн.

Про реалізацію програми повідомляє Благодійний фонд "Карітас Україна". Проєкт має назву "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими, 2025-2026 рр." і дозволить забезпечити громадян коштами на оплату комунальних послуг, а також на придбання твердого палива для обігріву.

Хто може отримати допомогу

Разова допомога на зимовий період передбачена лише для деяких груп населення, які проживають в окремих громадах шести областей:

Вразливі категорії місцевого населення, що постраждало від агресії РФ;

Внутрішні переселенці;

Громадяни, які проживають у тимчасовому помешканні.

Допомогу надаватимуть на одне домогосподарство в окремих громадах таких областей:

Харківська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Херсонська;

Миколаївська.

Також допомогу нададуть мешканцям семи місць тимчасового розміщення у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Розмір допомоги та напрямки використання

Сума підтримки не перевищуватиме 19,4 тис. грн. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, пов’язаних з опаленням (електроенергія, газопостачання, опалення) та закупівлю твердого палива.

Також громадянам можуть надати тверде паливо обсягом:

7,51 складометрів кубічних (≈ 5,26 м³) дров;

3,44 т паливних брикетів.

Обсяг розраховано на покриття 14,37 Gcal на домогосподарство на весь зимовий період.

За словами організаторів, "Карітас Україна" має намір надавати допомогу, адже майбутньої зими громадянам вкотре необхідно буде пристосовуватися до ризиків через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.