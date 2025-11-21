﻿
Мирний план Трампа містить гарантії безпеки для України за моделлю статті 5 НАТО

Згідно з проєктом, отриманим виданням Axios, мирний план президента Трампа для України включає гарантії безпеки, змодельовані за зразком Статті 5 НАТО. Ця стаття зобов'язує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Безпрецедентна обіцянка для України

Хоча план Трампа, як зазначає Axios, вимагає від України "болісних поступок", він також містить "безпрецедентну обіцянку". Головною метою президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійних гарантій безпеки від США та Європи. Це перший випадок, коли Трамп готовий включити такі гарантії до переговорного процесу.

Документ передбачає, що будь-яка атака рф на Україну розглядатиметься як загроза для трансатлантичної безпеки, на яку США та їхні союзники повинні реагувати, у тому числі силовими методами. Проєкт містить місця для підписів України, США, ЄС, НАТО та рф.

Термін дії гарантій

Гарантії пропонується запровадити на 10 років із можливістю продовження. Ця інформація міститься в додатковому документі, з яким, як стверджується, росія ознайомлена.

 Автор: Галина Роюк

