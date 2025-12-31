﻿
Війна

Наші захисники заявили про спроби РФ прорватися на північ від Грабовського

Російські війська продовжують перебувати у селищі Грабовське Сумської області, де їм вдалося закріпитися. Як повідомив у телеетері начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, окупанти також намагалися розширити зону контролю, атакуючи населені пункти на північ від селища.

Зокрема, росіяни здійснювали спробу наступу в районі села Покровка, заглибившись на один кілометр.

Проте, за словами Трегубова, днями територія була остаточно зачищена, а ворога вибили з позицій. Аналогічний тиск фіксувався і поблизу Веселого. Військовий пояснив, що ці дії мали спорадичний характер і були схожі на "промацування кордону" в пошуках слабких місць української оборони.

Наразі атаки зафіксовані на ділянках, де раніше ситуація була відносно спокійною. Попри намагання ворога знайти "больові точки", зайти та втриматися росіянам не вдалося ніде, крім Грабовського.

Ситуація в цьому населеному пункті залишається під наглядом українського командування.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Сумська областьвійна в Україніагресія рфГрабовське
