В Україні різко потепліє, де буде до +20

Синоптик Наталка Діденко повідомляє про значне потепління, яке очікується в більшості областей України у п'ятницю, 21 листопада.
За інформацією синоптика, 21 листопада температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9+14 градусів на більшій частині території країни.
Особливо тепло буде:
-
На півдні та подекуди в центрі очікується +12+18 градусів.
-
У Криму та на Херсонщині повітря прогріється аж до +20 градусів.
У північній частині України завтра також передбачається суттєве підвищення температури: +8+12 градусів проти сьогоднішніх +3+7 градусів.
Холодна погода втримається лише у західних областях, де в п'ятницю очікується +2+7 градусів.
Щодо опадів, синоптична ситуація буде такою:
-
Дощі пройдуть на півночі та в центральній частині України.
-
У західних областях прогнозується дощ та мокрий сніг.
-
На півдні та сході країни очікується погода без опадів.
У столиці, Києві, 21 листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем. При цьому в Києві завтра також потепліє до +9 градусів.Автор: Галина Роюк