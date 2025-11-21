﻿
Суспiльство

В Україні різко потепліє, де буде до +20

Синоптик Наталка Діденко повідомляє про значне потепління, яке очікується в більшості областей України у п'ятницю, 21 листопада.

За інформацією синоптика, 21 листопада температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9+14 градусів на більшій частині території країни.

Особливо тепло буде:

  • На півдні та подекуди в центрі очікується +12+18 градусів.

  • У Криму та на Херсонщині повітря прогріється аж до +20 градусів.

У північній частині України завтра також передбачається суттєве підвищення температури: +8+12 градусів проти сьогоднішніх +3+7 градусів.

Холодна погода втримається лише у західних областях, де в п'ятницю очікується +2+7 градусів.

Щодо опадів, синоптична ситуація буде такою:

  • Дощі пройдуть на півночі та в центральній частині України.

  • У західних областях прогнозується дощ та мокрий сніг.

  • На півдні та сході країни очікується погода без опадів.

У столиці, Києві, 21 листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем. При цьому в Києві завтра також потепліє до +9 градусів.

 Автор: Галина Роюк

