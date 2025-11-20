Зеленський погодився вести переговори щодо мирного плану Трампу

Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа щодо України.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і міністр американської армії Ден Дрісколл у четвер. Зеленський, на словах, готовий працювати з адміністрацією Трампа над її новим планом миру в Україні, повідомляють американські та українські чиновники виданню Axios.

План закликає Україну піти на величезні поступки, включаючи передачу території Росії, яку зараз контролює Україна. Але замість того, щоб відкинути це прямо, Зеленський погодився вести переговори - і його офіс сказав, що він розраховує обговорити це з президентом Трампом.

"Наші команди - України та США - працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи". Саме про це заявив Зеленський після зустрічі з міністром Дрісколлом.

Нарешті ситуація складається на користь миру, який українці так довго чекали, - таку думку висловила тимчасова повірена у справах США Джулі С. Девіс.

"Ми мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні – усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни", - сказала дипломатка за підсумками зустрічі Зеленського та Дрісколла.

Своєю чергою, як повідомляє CNN, американські посадовці заявили, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.

За словами неназваних цим ЗМІ американських посадовців, план ще опрацьовується, а будь-яка остаточна угода вимагатиме поступок з обох сторін – не тільки з боку України.

Деякі з пунктів, які зараз обговорюються – включаючи ті, що, як видається, схиляються на користь Москви – не є остаточними і, майже напевно, будуть змінені, заявили посадовці США.