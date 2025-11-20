﻿
Полiтика

Спецпосланець США по Україні йде у відставку

Спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог планує піти зі своєї посади вже у січні.

За словами чотирьох джерел, Келлог поділився планами піти з адміністрації Трампа зі своїми знайомими, повідомляє Reuters.

Статус спеціального президентського посланця є тимчасовим, і такі посланці теоретично мають бути затверджені Сенатом, щоб залишатися на посаді довше 360 днів.

Келлог дав зрозуміти, що січень буде природним моментом для звільнення з урахуванням чинного законодавства.

Келлог дійшов висновку, що в адміністрації Трампа надто багато чиновників, які займаються Україною. При цьому всередині адміністрації не визнають, що Росія затягує мирні переговори.

Ще одне обізнане джерело видання відзначило, що Келлог спочатку не збирався довго перебувати на посаді.

Така подія буде негативною новиною для України, оскільки Келлога вважали людиною, яка готова почути позицію Європи та Києва.

Келлог різкіше за інших представників адміністрації Трампа засуджував російські атаки на громадянську інфраструктуру України.

За інформацією Reuters, іноді він вступав у суперечності зі спеціальним посланником президента США Стівом Уіткоффом, який повторював деякі тези російського диктатора Володимира Путіна і виступав за незбалансований територіальний обмін як частину довгострокової мирної угоди.

При цьому Стів Уіткофф йти у відставку не збирається.

 Автор: Галина Роюк

