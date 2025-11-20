Трамп схвалив мирний план із 28 пунктів для закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною, який високопоставлені чиновники його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

У розробці плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер, повідомляє NBC News.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче, і що їй потрібно для тривалого миру", - сказав чиновник адміністрації Трампа.

План потребує певних переговорів з ключовими сторонами, що беруть участь у процесі.

Троє американських чиновників повідомили, що рамки так званої мирної угоди ще потрібно представити українцям, і що терміни остаточного узгодження проєкту плану збігаються з візитом делегації Пентагона до України.

Американський чиновник описав цей візит як план Білого дому, спрямований на відновлення мирних переговорів.

За інформацією джерела, наближеного до українського уряду, та європейського чиновника, обізнаного з цим питанням, Україна не брала участі у розробці запропонованого мирного плану. За словами цих двох джерел, Україна була поінформована про загальні контури плану, але не отримала детальної інформації і не була запрошена надати свої пропозиції.

"Президент чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Трамп вважає, що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість", – заявив представник Білого дому.