Мирний план США і РФ передбачає скорочення ЗСУ, визнання російської державною та надання офіційного статусу РПЦ, - Financial Times

Видання Financial Times оприлюднило нові подробиці так званого "мирного плану", який розробили у Маямі представники РФ та США – стверджується, що план вже було передано українській стороні, і та його вважає неприйнятним.

Про це йдеться у публікації FT в середу, повідомляє "Європейська правда".

Про план із 28 пунктів, який обговорювали спецпредставник Трампа Стів Віткофф з російським переговірником Кірілом Дмітрієвим у Маямі наприкінці минулого місяця, першим повідомило видання Axios.

Кілька осіб, обізнаних з цією ініціативою, повідомили FT, що нова радикальна пропозиція РФ та США передбачає значні поступки з боку Києва, і президента Володимира Зеленського вже закликали прийняти її.

Група російських і американських чинних та колишніх посадовців брала участь у розробці плану, який все ще перебуває на стадії розробки, повідомило Financial Times джерело, обізнане з перемовинами.

Цей план був переданий Києву цього тижня Віткоффом, який зустрівся в Маямі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

За словами осіб, які безпосередньо знайомі з документом, проєкт плану вимагатиме від України віддати решту Донбасу, включаючи території, які зараз контролюються Києвом, та скоротити чисельність збройних сил наполовину. Про територіальні поступки у плані повідомляло і агентство Reuters.

Важливо, що план також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєння та передбачає скорочення військової допомоги США, яка була життєво важливою для її оборони.

План також передбачає визнання російської мови офіційною державною мовою України та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Особа, ознайомлена з документом, описала його як дуже загальний документ, який "сильно схиляється на користь Росії". Інша особа, ознайомлена з планом, назвала його "дуже зручним для Путіна".

Посадовці в Києві, ознайомлені з планом, заявили, що він глибоко відповідає максималістським вимогам Кремля, і що без істотних змін він буде неприйнятним для України.

Дмітрієв був у США наприкінці жовтня для переговорів про припинення війни.

У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.

Як повідомляв ForUA з посиланням на Politico, в оточенні Трампа вважають: нинішня ситуація — від позицій фронту до корупційних скандалів у Києві — робить Україну вразливою й може змусити її піти на поступки. За словами співрозмовників видання, в Білому домі переконані, що їхній документ — “компроміс, який Україна зможе прийняти”, хоча деталі пропозиції та реакція Києва поки залишаються невідомими.