За спиною в України адміністрація Трампа розробляє мирний план з РФ, - Politico

Адміністрація Дональда Трампа готує новий масштабний мирний проєкт щодо завершення війни в Україні і вже готується презентувати його як готовий документ.

За даними Politico, у Вашингтоні переконані, що сторони можуть погодити рамкову угоду буквально найближчими днями — або навіть раніше, ніж завершиться місяць.

За інформацією видання, високопосадовець Білого дому заявив, що “рамкова домовленість щодо припинення бойових дій може бути узгоджена вже цього тижня”. Водночас, на відміну від попередніх дипломатичних ініціатив, у формуванні документа, схоже, не брали участі ні Київ, ні ключові європейські партнери США.

При цьому головні проблемні питання — доля окупованих територій, депортовані українські діти та гарантії безпеки — залишаються туманними, й жодної конкретики щодо них немає.

За даними Politico, атмосфера всередині адміністрації Трампа залишається надзвичайно оптимістичною, і у Вашингтоні розглядають варіант, за якого план просто представлять перед Володимиром Зеленським як уже готове рішення.

Один із чиновників, якого цитує видання, заявив:

“Пропозиція буде раціональною… На європейців ми не орієнтуємось. Головне — аби погодилася Україна.”

Оглядачі Politico зазначають, що в оточенні Трампа вважають: нинішня ситуація — від позицій фронту до корупційних скандалів у Києві — робить Україну вразливою й може змусити її піти на поступки.

За словами співрозмовників видання, в Білому домі переконані, що їхній документ — “компроміс, який Україна зможе прийняти”, хоча деталі пропозиції та реакція Києва поки залишаються невідомими.

Крім того, згодом стало відомо, що вже завтра президент України Володимир Зеленський проведе зустріч у Києві з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем, щоб обговорити деталі мирної угоди, яку США підготували разом із Росією. Після переговорів американські військові відправляться до Москви для консультацій із російською стороною.