США та РФ розробляють таємний план припинення війни в Україні

Адміністрація Трампа таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

Йдеться про документ з 28 пунктів, натхненний успіхом Трампа у миротворчих спробах на Близькому Сході. Один з топпосадовців РФ сказав, що оптимістично налаштований щодо шансів цієї ідеї, повідомляє Axios.



Документ поділяється на умовних чотири розділи – про припинення бойових дій, безпекові гарантії, безпеку Європи та майбутнє відносин США з Росією і Україною.



Невідомо, як у нарисі плану пропонують вирішувати найбільш чутливі питання, зокрема щодо українських територій, які встигла загарбати Росія, і тих, які проголосила своїми у конституції, не контролюючи їх.



Головним у процесі розробки плану є спецпредставник Трампа Стів Віткофф, і він детально обговорює його з Кірілом Дмітрієвим – главою Російського фонду прямих інвестицій, якого Кремль активно долучає до переговорів довкола України.



Дмітрієв заявив, що три дні говорив з Віткоффом та іншими представниками американської сторони у Маямі 24-26 жовтня, та висловив оптимізм щодо шансів плану, тому що має відчуття, що позицію Росії справді чують.



Президент Володимир Зеленський і Віткофф мають зустрітися у Туреччині під час візиту Зеленського 19 листопада, але поїздку нібито відклали.



Поки невідомо, як Україна та її європейські партнери оцінять план, наводять слова неназваного українського посадовця, що Києву відомо, що американці працюють над чимось.



Віткофф обговорював його деталі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим раніше цього тижня у Маямі.



Дмитрієв розповів, що ключова ідея плану у тому, щоб врахувати принципи, погоджені під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці і на основі цього говорити про припинення війни в Україні та відновлення відносин між Росією і США і врахування безпекових занепокоєнь Росії.



Зараз метою переговорних команд є формування письмового документа, що стане основою для майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Проте плани зустрічі у Будапешті поки поставили на паузу.



Дмітрієв заявив, що очолювана Британією ініціатива мирного плану для України не має шансів, тому що ігнорує позиції Росії.



Білий дім почав інформувати європейських лідерів про план. У Трампа вважають, що ідея має реальні шанси на підтримку з боку України і Європи і що план готові коригувати з урахуванням позицій різних сторін.

Фото: aa.com.tr.