Полiтика

Французькі Rafale з'являться в Україні, ймовірно, за три роки, – Sky News

Постачання французьких винищувачів Rafale до України, ймовірно, розпочнеться не раніше ніж через три роки, оскільки підготовка українських пілотів для цих літаків вимагає тривалого часу. Ці поставки є частиною довгострокового плану відбудови сильних Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє британське видання Sky News.

Літаки Rafale не матимуть негайного впливу на бойові дії, оскільки підготовка українських пілотів для керування ними займає щонайменше три роки.

Як вказує британське видання, поставки винищувачів, швидше за все, будуть розтягнуті на 10 років і забезпечать відбудову сильних військово-повітряних сил України. Ці оновлені ПС ЗСУ матимуть загалом 250 сучасних західних літаків виробництва Франції, Швеції та США.

Sky News також повідомляє, що в рамках підписаної вчора оборонної угоди між Києвом та Парижем, Україна отримає вісім батарей ППО SAMP-T, кожна з яких матиме по шість пускових установок.

 

 Автор: Сергій Ваха

