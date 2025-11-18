﻿
Надзвичайні події

Бухгалтерка нарахувала 1,5 млн грн виплат освітян на свою картку

Бухгалтерці управління освіти Дарницької райдержадміністрації в Києві повідомлено про підозру у шахрайстві, — жінка вносила неправдиві дані до зарплатних відомостей працівників шкіл, завдавши столичному бюджету збитків на понад 1,5 млн гривень. Про це інформує Київська міська прокуратура та столична поліція.

За даними слідства, підозрювана діяла у період з червня 2023 до вересня 2025 року. Вона вносила неправдиві дані до електронних відомостей про нарахування заробітної плати працівникам шкіл району.

Схематично це виглядало так: гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному або виконання програм навчання. Однак у документах бухгалтерка вказувала дані своєї банківської картки, тож усі ці додаткові виплати отримувала вона сама.

Таким чином жінка незаконно заволоділа понад 1,5 мільйона гривень, чим завдала збитків столичному бюджету на цю суму.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України — як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

 Автор: Сергій Ваха

