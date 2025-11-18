Санкції проти РФ: Трамп висунув умову

Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про введення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.

Трамп не має нічого проти того, що республіканці працюють над законопроєктом про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, повідомляє Reuters.



Трамп сказав, що вони можуть прийняти його пропозицію додати Іран до санкцій.



Сенатор Ліндсі Грем і представник Палати представників Брайан Фіцпатрік, обидва республіканці, виступили авторами законопроєкту про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, включаючи покупців її енергоносіїв.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроєкт, чиновник відповів: "Він його підпише. Він дав це зрозуміти вчора ввечері".



Але Білий дім буде наполягати на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп збереже контроль над санкціями.



"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій. Тож, якщо це буде включено, я думаю, що президент розгляне можливість підписання законопроєкту", - сказав чиновник Білого дому.



Чиновник зазначив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни: "Ми, безумовно, продовжуємо працювати над цим. Просто це не було в центрі уваги новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій".

Фото: Мінфін.