"На Польщу готується напад": генерал Кукула заявив про передвоєнний стан у країні

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула заявив про передвоєнний стан у країні. Він пов’язав це із серією актів саботажу та кібератак, передає RP.PL.

Генерал вважає, що “супротивник розпочав підготовку до війни”. За його словами, ворог створює обставини, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі.

“Супротивник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певні обставини… і хоче створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі”, – наголосив Кукула.

Він додав, що ці дії також покликані підірвати довіру суспільства до уряду та ключових структур.

Кукула вказав на теперішню напруженість, та порівняв це з 1939 та “Холодною війною”. На його думку, все залежить від рішучої позиції Польщі та НАТО. Він підкреслив, що громадяни Польщі завжди перебувають у “передвоєнному періоді”, тому важливо вміти ним керувати.

Саме тому генерал Кукула вважає, що рішучий опір може створити “Холодну війну 2.0”. Це передбачає значні інвестиції в оборону. Такий підхід чітко дасть зрозуміти, що будь-який напад на НАТО матиме “рішучу відповідь”.

Зокрема, генерал прокоментував нещодавнє пошкодження залізничної колії поблизу Варшави. Це сталося на лінії Варшава-Люблін.

Він назвав поточну ситуацію гібридною війною. Кукула зазначив, що все вказує на характер саботажу в цьому інциденті. Водночас посадовець запевнив, що Польща не є беззахисною. У розпорядженні країни є цілий “ряд відповідей” на такі симетричні чи асиметричні загрози.