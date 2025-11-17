﻿
Полiтика

Трамп анонсував роботу над законом про санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законодавством, яке запровадить санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. Про це повідомляє Reuters.

«Як ви знаєте, я запропонував це, тому будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями», – сказав Трамп журналістам.

За словами президента США, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.

Нагадаємо, 14 листопада верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас оголосила, що Євросоюз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо Росії.

Вона не надала жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій. За словами брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.

Каллас також високо оцінила останні обмежувальні заходи, запроваджені урядом США щодо російських нафтових компаній. "Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів", – сказала головна дипломатка ЄС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіявійнасанкціїТрамп
