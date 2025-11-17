﻿
Швейцарія знизила мита Трампа завдяки незвичному дипломатичному кроку

Швейцарія домоглася значного зниження мит, накладених на її товари президентом США Дональдом Трампом, вдавшись до незвичайного дипломатичного маневру. Берн відправив до Вашингтона делегацію бізнесменів із розкішними подарунками.

За даними журналістів, Трамп особливо цінує демонстративну увагу, і цей факт давно відомий державам та компаніям, які прагнуть заручитися його прихильністю. Подарунки, гідні монарха, передусім золоті, впливають на його настрій та політичну симпатію.

Як пише видання Axios, золотий зливок, який швейцарська делегація вручила Трампу під час візиту 4 листопада, був викарбуваний із числами «45» і «47» — натяком на його перший і потенційний другий президентські терміни. Його вартість становить понад 130 тисяч доларів.

У Білому домі заявили, що Трамп прийняв подарунки для своєї майбутньої президентської бібліотеки. Такий статус робить їхнє отримання цілком легальним.

Через кілька днів після візиту США знизили тарифи на швейцарські товари з 39% до 15%, зазначає Axios.

 Автор: Галина Роюк

