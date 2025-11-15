"Дія" попередила про можливу нестабільну роботу реєстрів через велике навантаження

«Дія» заявила, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Усе через старт програми «Зимова підтримка».

Про це йдеться у повідомленні «Дії»:

«Зимова підтримка вже доступна в Дії. Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися. Ми тримаємо руку на пульсі, щоб все працювало стабільно».

Нагадаємо, з 15 листопада всі громадяни України можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія».

Подати заявку можна двома способами

Через застосунок «Дія» (з 15 листопада):

Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Використати їх потрібно — до 30 червня 2026 року.

Через Укрпошту (з 18 листопада):

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово.

Використати отримані через Укрпошту кошти можна для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ «Укрпошта», та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили Оборони.

«Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень, які за дорученням президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни. Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою «3000 кілометрів» від Укрзалізниці.

Також в межах цієї програми Уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію, житлові субсидії на комунальні послуги, програми енергоефективності та підтримки мешканців прифронтових регіонів і допомога ВПО для проходження опалювального періоду», — розповіла прем’єрка.

Нагадаємо, раніше нарона депутатка Інна Совсун назвала ініціативу «УЗ-3000 та «зимову підтримку» «парадом популізму».