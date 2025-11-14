﻿
ЄС готує найближчими тижнями наступний антиросійський санкційний пакет

Черговий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий найближчими тижнями, заявив у п’ятницю канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Ми в ЄС підготуємо найближчими тижнями наступний санкційний пакет", - заявив Мерц на спільній пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Мерц додав, що Євросоюз має намір підтримувати тиск на Росію, а також боротися з униканням уже наявних санкцій.

8 листопада єврокомісар із фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке під час візиту до Литви сказала, що ЄС розпочав роботу над новим, 20-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі.

