НАБУ і САП спрямували до суду справу за хабар у 500 тисяч доларів у вугільній галузі

НАБУ і САП направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

За даними НАБУ, слідство встановило, що високопосадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу та ще двома особами висловив прохання раднику керівника іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол. США.

За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. Водночас ішлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

У серпні 2024 року під час передачі третього траншу НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили зловмисників «на гарячому».