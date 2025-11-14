Навчання для ветеранів і військових від БФ молодіжної ініціативи «Надія» — захисники опанували сучасні IT-професії

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», за підтримки Валерія Дубіля, Віти Присяжнюк, Артема Чаплигіна та Євгена Довбні, успішно реалізував перший етап навчання для військових, ветеранів і героїв, які повернулися з полону. Курс було організовано спільно з компанією ITpedia Group та Реабілітаційними силами України.

«Наші захисники сьогодні тримають за нас небо і землю. А ми маємо зробити все, щоб після перемоги вони мали нові можливості для гідного життя. Перший потік навчання — це лише перший етап великої програми, яка допоможе тисячам захисників знайти себе в новій професії та відчути впевненість у майбутньому», — підкреслив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.

Навчання проходили діючі військові, які перебувають на реабілітації, ветерани, а також герої, які повернулися з полону. Учасники програми опановували сучасні ІТ-напрями — створення сайтів, графічний дизайн, роботу з нейромережами та основи frontend-розробки.

«Для наших слухачів це новий старт. Ми бачили, як очі людей знову починають світитися, коли вони створюють свій перший сайт чи дизайн-проєкт. Це про відновлення віри у власні сили, про повернення до нормального життя», — зазначив керівник компанії ITpedia Group Даніл.

Кращі випускники курсу отримали подарунки від фонду «Надія» та ITpedia Group — тактичні рюкзаки, сенсорні рукавиці та сертифікати на підписку до нейромереж, які дозволять продовжувати навчання і вдосконалювати навички.



Один із випускників — ветеран, який провів три роки в російському полоні, розповів: «Після полону дуже важко повертатися в мирне життя — здається, що час там зупинився. А тут усе рухається, змінюється, розвивається. Ці курси допомогли мені знайти себе, зрозуміти, що я теж можу бути частиною сучасного світу, опанувавши нову професію. Було багато практики, і це дійсно корисно».



Програма навчання стала продовженням підходу, який реалізує фонд «Надія» спільно з партнерами — комплексної реабілітації, що поєднує медичне, соціальне та професійне відновлення.



«У 2026 році плануємо другий, розширений потік навчання, у межах якого буде більше спеціальностей, практичних занять та учасників. До програми додадуться нові напрями ІТ, аби ще більше ветеранів та військових змогли здобути сучасну освіту», — резюмувала співзасновниця фонду «Надія» Віта Присяжнюк.



Попри активну роботу над програмами відновлення та професійної адаптації ветеранів, фонд «Надія» не зупиняє і підтримку військових на передовій. За час повномасштабної війни команда «Надії» здійснила понад 360 місій, допомагаючи ЗСУ, Національній гвардії, прикордонникам, Нацполіції, ГУР. На фронт передано тисячі одиниць критично важливої техніки — від Starlink-терміналів і систем РЕБ до дронів, генераторів, зарядних станцій, автомобілів і медичного обладнання. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.



Так фонд «Надія» спільно з партнерами реалізовує дві ключові місії — допомогу захисникам на лінії оборони та створення можливостей для їхнього життя після повернення додому.