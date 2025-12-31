Валерій Дубіль і фонд «Надія» здійснили 370-ту місію на фронт: захисники запорізького та харківського напрямків отримали допомогу

24–25 грудня команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк, за підтримки партнера Артема Чаплигіна, здійснила чергові виїзди на передову.



Це вже 369-та та 370-а місії фонду на фронт від початку повномасштабного вторгнення. Допомога була доставлена на запорізький та харківський напрямки, де нині тривають одні з найскладніших бойових дій.

Військовим передали сучасні засоби зв’язку, енергозабезпечення та медичне обладнання. Захисники отримали системи радіоелектронної боротьби з імерсійним охолодженням і широким діапазоном частот, апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, генератори, потужні зарядні станції та Starlink для піхоти й пунктів управління.

Допомогу отримали 142-га окрема механізована бригада, 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада, 37-ма окрема бригада морської піхоти (артилерійський підрозділ та 1-й батальйон морської піхоти), 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців (медична бригада), управління Національної поліції в Дніпропетровській області, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та 116-та окрема механізована бригада.

За словами Валерія Дубіля, підтримка фронту є щоденним завданням команди фонду: «Боєць на передовій має думати про виконання завдання, а не про те, де взяти зв’язок, живлення або медичне обладнання. Хто не воює — той зобов’язаний допомагати тим, хто захищає Україну. Саме тому ми продовжуємо наші місії і будемо це робити стільки, скільки потрібно».



Нині на фронті щодня відбувається близько 200 бойових зіткнень. Запорізька та Харківська області залишаються одними з найгарячіших напрямків, саме туди і була доправлена допомога від фонду «Надія». Цю гуманітарну місію підтримали партнери — родина Герег та компанія «Епіцентр», Святослав Нечипоренко та EDG-Group, Антон Бахур, Роман Хохлов, Анатолій Шкрібляк, Іван Клєвакін, Олександр Гармаш, Костянтин Круглов, Михайло Іоффе, Андрій Здесенко.



Загалом від початку повномасштабної війни команда фонду «Надія» здійснила 370 виїздів на передову. Допомогу регулярно отримують підрозділи, що тримають оборону на Сумському, Донецькому, Харківському, Херсонському, Чернігівському та Запорізькому напрямках. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.