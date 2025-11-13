Перевірки енергетичних компаній: Свириденко анонсувала аудит в енергетичній сфері

Уряд доручив наглядовим радам провести аудит усіх державних компаній, зокрема в енергетичній сфері. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Прем’єрка зауважила, що під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима.

– Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск Енергоатому – відсторонення керівництва й початок аудиту компанії, – повідомила вона.

Також, за словами прем’єрки, уряд готує комплексне рішення щодо всіх держкомпаній, зокрема – енергетичних.

Перевірки стосуватимуться в першу чергу енергетичних компаній. Йдеться, за її словами, про розгляд стану роботи, особливо в частині закупівель.

Юлія Свириденко заявила, що знаходиться на постійному зв’язку з регіонами, де 24/7 тривають ремонтні роботи – на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації.

Крім того Свириденко анонсувала запуск додаткових резервних джерел живлення, щоб зменшити тривалість погодинних відключень.

Також, за її словами, уряд виділяє мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах — це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

– Фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального, – повідомила вона.

Вона підсумувала, що викорінення корупції є питанням честі та гідності, адже “ми несемо відповідальність перед захисниками”.