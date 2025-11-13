Президент Китаю Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті "Групи 20" (G20) у південноафриканському Йоганнесбурзі наступної суботи, 22 листопада. Не буде на саміті й американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

МЗС Китаю повідомило, що прем’єр-міністр Лі Цян представлятиме країну на саміті лідерів Великої 20. У заяві міністерства не пояснили, чому Сі, який був присутній минулого року, цього разу не буде.

Bloomberg наголошує, що на цьогорічному саміті не буде лідерів двох найбільших економік світу США та Китаю, а також Росії.

Минулого тижня Трамп заявив, що жоден американський чиновник не братиме участі в саміті G20, виголосивши неправдиве твердження про геноцид білих громадян. Влада ПАР категорично відкидає звинувачення в геноциді білого населення.

Кремлівський диктатор Володимир Путін обмежений у пересуванні через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Сі Цзіньпін скоротив свої міжнародні поїздки з початку пандемії коронавірусу, за винятком великих самітів, на яких проводяться важливі зустрічі, наприклад, зустріч із Трампом у Південній Кореї минулого місяця перед самітом АТЕС.

Натомість Пекін проводить дипломатію на власному полі. Наприклад, Сі приймав Путіна, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Так китайський президент намагається налагодити тісніші зв’язки з регіональними країнами на тлі перегонів із США.

Сі був у Південній Африці у 2023 році на саміті БРІКС.

Хто поїде на саміт "Групи 20"

Президента Аргентини Хав’єра Мілея та президентки Мексики Клаудії Шейнбаум також не буде на саміті у Південній Африці.

Водночас кілька європейських лідерів, а також президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планують бути на саміті "Групи 20".

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді не вважає, що відсутність Сі на саміті свідчить про зниження важливості події для Пекіна.

– Я не бачу жодного зниження їхньої думки про те, що ці інститути глобального управління є важливими каналами для Китаю для донесення свого послання, – сказав він.

У середу, 12 листопада, президент Південної Африки Сіріл Рамафоса применшив значення відсутності Трампа.

— Мій досвід у політиці показує, що бойкоти ніколи не дають результату — вони мають дуже суперечливий ефект. G20 відбудеться — всі інші глави держав будуть тут, і в кінцевому підсумку ми ухвалимо фундаментальні рішення. Їхня відсутність — це їхня втрата, — сказав Сіріл Рамафоса.