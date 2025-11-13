Катерина Усик, услід за своїм чоловіком, хоче стати доктором філософії

Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Про це повідомляє Трибуна.

Відомості про запланований захист зʼявилися на порталі Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Освітня програма – Психологія (юридична психологія).

Тема дисертації – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни».

Раніше в цьому ж університеті ступінь доктора філософії здобув Олександр Усик.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.