США та ЄС готують нові обмеження проти РФ: що відомо про наступні пакети санкцій

Західні союзники розробляють чергові кроки для посилення економічного тиску на Росію, проте підходи Вашингтона та Брюсселя наразі відрізняються за динамікою впровадження.

Позиція Сполучених Штатів

За даними видання Bloomberg, США вже підготували перелік додаткових санкцій проти РФ. Проте, як зазначають європейські посадовці на умовах анонімності, наразі немає жодних ознак того, що адміністрація планує ввести їх у дію найближчим часом. Причини такого очікування наразі не розголошуються через чутливість дипломатичного питання.

Ювілейний пакет санкцій Євросоюзу

На відміну від США, лідери Європейського Союзу налаштовані на рішучі кроки до четвертих роковин повномасштабного вторгнення. Наразі триває активна робота над 20-м пакетом санкцій.

Основні напрямки нових обмежень ЄС:

Тіньовий флот: Посилення боротьби з суднами, які допомагають РФ обходити нафтове ембарго. Франція та Німеччина наполягають на особливо жорстких заходах у цьому секторі.

Енергетика та ресурси: Обговорюється можливість заборони морських послуг, а також обмеження на експорт енергоносіїв та мінеральних добрив.

Боротьба з обходом санкцій: Блокування схем, які дозволяють Росії отримувати критичні технології та доходи.

Заяви європейських лідерів

Глава євродипломатії Кая Каллас підтвердила, що робота над пакетом триває і фінальне узгодження ще попереду. За її словами, країни-члени пропонують різні варіанти обмежень, щоб максимально знизити здатність агресора фінансувати війну.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль наголосив, що головна мета — нейтралізувати доходи від експорту та перекрити лазівки, якими користується Москва. Водночас деякі чиновники в коментарях Bloomberg зауважують, що поточні дії щодо тіньового флоту поки що виглядають як «повільне завдання ударів», а не радикальне вирішення проблеми.

Очікується, що новий пакет санкцій ЄС буде офіційно представлений та ухвалений пізніше цього місяця.