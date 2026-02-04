Сі та Путін розкреслили «грандіозний план» на 2026 рік: деталі переговорів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 4 лютого провів відеодзвінок із російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбулися в день проведення зустрічі між представниками України та Росії в Абу-Дабі, повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Ця розмова стала першим контактом лідерів у 2026 році. Основною метою дзвінка було підтвердження курсу на посилення стратегічної співпраці в умовах зростання геополітичної нестабільності у світі.

Ключові заяви лідерів

Сі Цзіньпін наголосив, що відносини між Пекіном і Москвою знаходяться на «правильній траєкторії». За його словами, державам необхідний «грандіозний план» для подальшого розвитку двосторонніх зв'язків.

Володимир Путін, своєю чергою, назвав китайсько-російське партнерство «стабілізуючим фактором» у часи світової турбулентності. Він окремо виділив наступні напрямки співпраці:

Енергетика: Росія залишається провідним постачальником енергоносіїв до КНР.

Ядерна галузь: триває активний діалог щодо мирного використання атома.

Високі технології: просування спільних проєктів у промисловості та освоєнні космосу.

Контекст та безпекові питання

Відеодзвінок відбувся після візиту секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу до Пекіна 1 лютого, де він провів зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І. Сторони домовилися про взаємну підтримку в питаннях, що стосуються основних інтересів обох країн.

Важливим фоном для переговорів стало завершення терміну дії договору СНО (про стратегічні наступальні озброєння) між Росією та США. На цьому тлі Китай і РФ задекларували намір підтримувати механізми контролю над озброєннями для «глобальної стратегічної стабільності».

Вплив зовнішніх факторів

За даними SCMP, активізація діалогу Пекіна та Москви також зумовлена загостренням ситуації на Близькому Сході, зокрема після погроз президента США Дональда Трампа щодо масштабної атаки на Іран.

Попри те, що Китай офіційно декларує нейтралітет щодо війни Росії проти України, Пекін продовжує поглиблювати економічні зв'язки з агресором. Міжнародна спільнота неодноразово фіксувала постачання китайськими компаніями товарів подвійного призначення, які Росія використовує у військово-промисловому комплексі.