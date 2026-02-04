Віруси наступають: кількість хворих на ГРВІ в Україні перетнула позначку в 140 тисяч

В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Протягом тижня з 26 січня по 1 лютого на ГРВІ захворіли 141 127 осіб, що на 10,6% більше порівняно з попереднім звітним періодом.
За даними Міністерства охорони здоров'я, серед захворілих:
-
70 928 дорослих;
-
70 199 дітей.
Окремо повідомляється про 208 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Через ускладнення хвороб до лікарень було госпіталізовано 5 479 пацієнтів, значну частину яких становлять діти. Попри зростання цифр, у МОЗ зазначають, що показники захворюваності в усіх регіонах країни наразі залишаються на фоновому рівні інтенсивності.
Як захистити себе та близьких: поради МОЗ
Фахівці закликають дотримуватися простих правил профілактики, щоб знизити ризик інфікування:
-
Гігієна: регулярно мийте руки з милом або використовуйте антисептики.
-
Спосіб життя: харчуйтеся збалансовано та регулярно провітрюйте закриті приміщення.
-
Дистанція: намагайтеся уникати масових скупчень людей.
-
Вакцинація: щеплення від COVID-19 залишається безоплатним — його можна зробити у сімейного лікаря або в найближчому медзакладі.
Коли звертатися по медичну допомогу?
Медики наголошують на неприпустимості самолікування. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте такі симптоми:
-
температура тіла 38°C і вище;
-
сильний біль у горлі або кашель;
-
ломота в м’язах та суглобах;
-
інтенсивний головний біль.
При появі перших ознак застуди обов’язково залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію та уникнути ускладнень.Автор: Галина Роюк