Віруси наступають: кількість хворих на ГРВІ в Україні перетнула позначку в 140 тисяч

В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Протягом тижня з 26 січня по 1 лютого на ГРВІ захворіли 141 127 осіб, що на 10,6% більше порівняно з попереднім звітним періодом.

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед захворілих:

70 928 дорослих;

70 199 дітей.

Окремо повідомляється про 208 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Через ускладнення хвороб до лікарень було госпіталізовано 5 479 пацієнтів, значну частину яких становлять діти. Попри зростання цифр, у МОЗ зазначають, що показники захворюваності в усіх регіонах країни наразі залишаються на фоновому рівні інтенсивності.

Як захистити себе та близьких: поради МОЗ

Фахівці закликають дотримуватися простих правил профілактики, щоб знизити ризик інфікування:

Гігієна: регулярно мийте руки з милом або використовуйте антисептики.

Спосіб життя: харчуйтеся збалансовано та регулярно провітрюйте закриті приміщення.

Дистанція: намагайтеся уникати масових скупчень людей.

Вакцинація: щеплення від COVID-19 залишається безоплатним — його можна зробити у сімейного лікаря або в найближчому медзакладі.

Коли звертатися по медичну допомогу?

Медики наголошують на неприпустимості самолікування. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте такі симптоми:

температура тіла 38°C і вище;

сильний біль у горлі або кашель;

ломота в м’язах та суглобах;

інтенсивний головний біль.

При появі перших ознак застуди обов’язково залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію та уникнути ускладнень.