﻿
Здоров'я

Віруси наступають: кількість хворих на ГРВІ в Україні перетнула позначку в 140 тисяч

Віруси наступають: кількість хворих на ГРВІ в Україні перетнула позначку в 140 тисяч

В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Протягом тижня з 26 січня по 1 лютого на ГРВІ захворіли 141 127 осіб, що на 10,6% більше порівняно з попереднім звітним періодом.

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед захворілих:

  • 70 928 дорослих;

  • 70 199 дітей.

Окремо повідомляється про 208 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Через ускладнення хвороб до лікарень було госпіталізовано 5 479 пацієнтів, значну частину яких становлять діти. Попри зростання цифр, у МОЗ зазначають, що показники захворюваності в усіх регіонах країни наразі залишаються на фоновому рівні інтенсивності.

Як захистити себе та близьких: поради МОЗ

Фахівці закликають дотримуватися простих правил профілактики, щоб знизити ризик інфікування:

  • Гігієна: регулярно мийте руки з милом або використовуйте антисептики.

  • Спосіб життя: харчуйтеся збалансовано та регулярно провітрюйте закриті приміщення.

  • Дистанція: намагайтеся уникати масових скупчень людей.

  • Вакцинація: щеплення від COVID-19 залишається безоплатним — його можна зробити у сімейного лікаря або в найближчому медзакладі.

Коли звертатися по медичну допомогу?

Медики наголошують на неприпустимості самолікування. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте такі симптоми:

  • температура тіла 38°C і вище;

  • сильний біль у горлі або кашель;

  • ломота в м’язах та суглобах;

  • інтенсивний головний біль.

При появі перших ознак застуди обов’язково залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію та уникнути ускладнень.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ГРВІгрипвірус
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Озброєні іранські човни намагалися зупинити танкер США в Ормузькій протоці, – WSJ
Свiт 03.02.2026 23:32:36
Озброєні іранські човни намагалися зупинити танкер США в Ормузькій протоці, – WSJ
Читати
Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично
Суспiльство 03.02.2026 23:03:29
Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично
Читати
«Салюти» для Рютте: як і чому росіяни множать на нуль готовність до миру
Аналітика 03.02.2026 23:03:06
«Салюти» для Рютте: як і чому росіяни множать на нуль готовність до миру
Читати

Популярнi статтi