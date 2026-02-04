﻿
Полiтика

«Стражі Арктики»: як НАТО намагається втихомирити апетити Трампа щодо Гренландії

Північноатлантичний альянс розпочав військове планування нової масштабної операції в Арктичному регіоні під назвою «Стражі Арктики» (Arctic Guardians). Як повідомляє агентство Reuters, цей крок спрямований на посилення присутності союзників на Півночі та є прямою відповіддю на критику з боку президента США Дональда Трампа.

Деталі місії та військовий компонент

Нова стратегія передбачає перехід від епізодичних навчань до постійного механізму стримування. Основні складові місії включають:

  • Морські операції: регулярне патрулювання акваторії бойовими кораблями країн-членів НАТО.

  • Повітряний контроль: залучення винищувальної авіації для моніторингу повітряного простору над стратегічними маршрутами.

  • Наземна присутність: регулярне тимчасове розгортання невеликих підрозділів сухопутних військ у Гренландії для проведення спеціалізованих навчань.

Політичний контекст та «фактор Трампа»

За даними джерел, ініціатива «Стражі Арктики» стала спробою керівництва Альянсу продемонструвати Вашингтону готовність розділяти тягар оборони в регіоні, який Дональд Трамп неодноразово називав критично важливим.

Раніше американський президент критикував НАТО за інертність у захисті арктичних кордонів та наголошував на стратегічному значенні Гренландії для національної безпеки США. Очікується, що активізація НАТО допоможе знизити напруженість у відносинах між Білим домом та європейськими союзниками.

Стратегічна мета

Головним завданням місії є демонстрація здатності Альянсу миттєво реагувати на виклики у високих широтах. В умовах зростання активності інших геополітичних гравців, НАТО прагне закріпити свій статус гаранта безпеки в Арктиці та захистити логістичні шляхи, що з'єднують Північну Америку та Європу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОТрампГренландіяСтражі Арктики
Популярнi статтi