Німеччина скорочує «бюргергельд» українським біженцям

Всі українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, в майбутньому будуть розглядатися як шукачі притулку і отримуватимуть відповідно менші виплати.

Це знаменує собою кінець, після майже чотирьох років, особливого статусу для біженців з охопленої війною країни, повідомляє Bild.



Початковий план полягав у тому, щоб заднім числом позбавити українців права на отримання соціальних виплат. Однак це викликало опір з боку муніципалітетів і земель. Причиною називали складність процедур.



"Бюрократичні зусилля були б занадто великими, муніципалітети і землі збунтувалися б – це не варте зусиль. Єдине, що важливо – це те, що ми з цим розібралися", - сказав член коаліції.



Наразі в Німеччині проживає 1,1 мільйона українців. Вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги (для самотніх осіб). Держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо. На відміну від цього, Закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати (їжа, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць.

