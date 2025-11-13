США дозволили Угорщині ще рік купувати нафту у РФ

США погодилися не поширювати санкції на постачання нафти та газу з РФ до Угорщини протягом найближчого року.

"Що стосується трубопроводів, якими вони отримують нафту і газ, йдеться про продовження на рік", - заявив голова Держдепу Марко Рубіо.



Він сказав, що скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", яка будується в Угорщині, навпаки, безстрокове, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, так як хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - пояснив Рубіо.

Фото: Фокус.