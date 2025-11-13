Кінець шатдауну: республіканці і кілька демократів поклали край урядовому паралічу

Палата представників США ухвалила законопроєкт, який дозволяє відновити роботу федерального уряду та покласти край найдовшому в історії країни шатдауну. За документ проголосували 222 депутати, проти — 209. Законопроєкт фінансує уряд до 30 січня 2026 року.

Законопроєкт передбачає відновлення продовольчої допомоги, виплату зарплат федеральним працівникам та повернення до нормальної роботи системи управління авіарухом, яка була паралізована.

Контрольована республіканцями Палата представників діяла за підтримки президента Дональда Трампа, що допомогло зберегти єдність партії попри опір демократів, повідомляє Reuters.

Демократи висловили обурення тим, що затяжне протистояння, розпочате їхніми колегами у Сенаті, не забезпечило домовленості щодо продовження федеральних субсидій на медичне страхування.

Республіканець Девід Швейкерт порівняв процес голосування з безглуздими пригодами героїв популярного 90-х сіткому: «Маю відчуття, ніби я прожив серію “Зайнфілда”. Ми витратили 40 днів, і я досі не розумію, у чому був сюжет».

Під час голосування шість демократів — Джаред Голден, Адам Грей, Марі Ґлюзенкамп Перес, Дон Девіс, Том Суоззі та Генрі Куеллар — підтримали законопроєкт разом із республіканцями. Двоє республіканців — Томас Мессі та Ґреґ Стюб — проголосували «проти».

Документ вже підписав президент Дональд Трамп.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун паралізував авіацію США.