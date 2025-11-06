Повітряний хаос: шатдаун паралізував авіацію США

Уряд США оголосив про зменшення кількості рейсів на 10% у 40 найбільших аеропортах країни. Причина — загроза безпеці управління повітряним рухом на тлі найтривалішого шатдауну в історії США, який триває вже 36 днів. Під скорочення потраплять аеропорти Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Атланти, Лос-Анджелеса та Далласа, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра транспорту США Шона Даффі. За оцінками аналітиків, це торкнеться до 1 800 рейсів і понад 268 тисяч пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаться без змін.

Міністр транспорту Шон Даффі наголосив, що рішення про скорочення рейсів — вимушений крок, спрямований на зменшення ризику аварій через нестачу персоналу. “Це питання безпеки. Ми не можемо навантажувати диспетчерів до межі, коли людська помилка може коштувати життя,” — заявив Даффі. Він додав, що обмеження можуть бути зняті, якщо Конгрес і Білий дім домовляться про відновлення фінансування уряду.

Наразі через шатдаун 13 тисяч авіадиспетчерів і понад 50 тисяч співробітників TSA (Адміністрації транспортної безпеки) працюють без зарплати. Результат — затримки тисяч рейсів і проблеми для понад 3,2 мільйона пасажирів. За даними видання, лише у середу було затримано понад 2 100 рейсів, а частина диспетчерів не вийшла на роботу через виснаження. Це створює ланцюгову реакцію затримок у всій країні.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів.