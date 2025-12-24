Асоціація фармацевтів України закликає до проведення публічного круглого столу щодо ініціативи продажу лікарських засобів на АЗС

Громадська організація «Асоціація фармацевтів України» (АФУ) як професійне об’єднання, що представляє інтереси працівників аптечних закладів, фахівців фармацевтичної та фармакологічної галузі, заявляє про необхідність проведення публічного круглого столу щодо урядової ініціативи дозволу роздрібного продажу безрецептурних лікарських засобів на автозаправних станціях.

Позиція Асоціації базується на професійній відповідальності фармацевтичної спільноти за безпеку пацієнтів, якість лікарських засобів та збереження системи фармацевтичної опіки як складової охорони здоров’я.

З огляду на високу суспільну резонансність цієї ініціативи, значну кількість застережень з боку професійної, наукової та експертної спільноти, а також потенційні системні й незворотні ризики для фармацевтичної безпеки, Асоціація вважає єдино прийнятним форматом її обговорення відкритий круглий стіл із фіксацією позицій сторін та протокольним узгодженням підходів.

На переконання Асоціації, такий круглий стіл має відбутися до ухвалення будь-яких урядових рішень і передбачати участь представників органів державної влади, регуляторів, професійних фармацевтичних організацій, науково-експертного середовища, щоб усі сторони мали можливість публічно висловити свої аргументи та долучитися до напрацювання виваженого рішення.

Водночас Асоціація висловлює занепокоєння через ознаки підготовки рішень, які мають постійний і системний характер, однак можуть просуватися без належного міжвідомчого узгодження, правової експертизи та відкритого обговорення, з посиланням на кризові або воєнні обставини.

На думку Асоціації, ухвалення таких рішень у спрощений спосіб без аналізу довгострокових наслідків створює ризик підміни понять «невідкладності» системними регуляторними змінами, що може негативно позначитися на безпеці населення і стабільності системи охорони здоров’я.

Аптека є закладом охорони здоров’я.

За відсутності фармацевта відсутня й фармацевтична допомога, а отже — й належний відпуск лікарських засобів.

Кардинальний перегляд цієї моделі можливий виключно після відкритого професійного обговорення та досягнення широкого фахового консенсусу.

АФУ закликає органи державної влади утриматися від будь-яких регуляторних кроків до проведення відкритого публічного круглого столу та змістовного експертного обговорення цієї ініціативи.